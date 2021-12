100 milioni da restituire in 20 anni: pesante “eredità” a Modica

100 milioni da restituire in 20 anni: è la somma che i futuri amministratori dovranno pagare per far fronte agli impegni assunti con la banca tesoriera con la quale in varie fasi hanno assunto un onere pesantissimo. Il dibattito in consiglio, anche a causa della mancanza di una informazione esaustiva e trasparente sui lavori in aula, è stato molto serrato ed ha portato alla luce tutta una serie di impegni cui l’ente dovrà far fronte nei prossimi anni. Il sindaco Ignazio Abbate sostiene che i debiti sono pregressi ai suoi 8 anni di amministrazione e ha glissato su bilanci molto teorici che spostano in avanti il problema perché iscrivono con puntualità somme in entrata che saranno difficilmente esigibili, visto che sul fronte della riscossione e del recupero delle somme dovute a vario titolo per servizi goduti, poco o niente è stato fatto negli 8 anni in questione. La Corte dei conti dal suo canto ha chiesto a giugno chiarimenti e dettagli sul Piano di riequilibrio dell’ente, ma la documentazione non è stata ancora ufficializzata, sollevando legittimi dubbi sulla reale ed effettiva situazione dell’ente. Il dato certo è che i debiti galoppano e dall’opposizione sono stati fatti 2 conti spicci. Abbate avrebbe accumulato 4 milioni di euro l’anno, sostiene l’opposizione, e la quota per interessi da restituire è di 700.000 euro l’anno. Capitolo a parte sono i debiti fuori bilancio, che dovranno essere onorati per mettere l’ente in regola. Risanare resta dunque un imperativo per far sì che l’ente eviti un dissesto annunciato, ma è tutto da verificare quale sia l’interesse di avviare una inversione di rotta da parte di un’amministrazione che è ormai ai titoli di coda, in vista delle prossime amministrative 2022.