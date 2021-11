Una poltrona per 2 in consiglio. Vince Vinciguerra, ma…

Una poltrona per 2: la presidenza del consiglio comunale va ad Alfredo Vinciguerra (foto) ma sulla elezione del rappresentante del centro, e consigliere più votato alle ultime elezioni, deciderà il Tar cui si rivolgeranno i consiglieri di maggioranza mentre il sindaco Francesco Aiello, che parla senza peli sulla lingua di elezioni truccate, ha già preannunciato un esposto in procura. Per il segretario comunale, che garantisce la correttezza e la legittimità delle operazioni di voto, Vinciguerra è il presidente del consiglio e Sara Siggia è la vice. Per il segretario non ci sono stati brogli e le 2 delibere, come peraltro richiesto dallo stesso Vinciguerra che ha chiesto di rivotare, non possono essere annullate in quanto immediatamente esecutive. Vinciguerra è stato eletto con 8 voti contro i 7 di Concetta Fiore ma subito dopo la conclusione delle operazioni uno degli scrutatori si è accorto che su alcune schede che prima erano state considerate bianche, su un lato c’è scritto il nome di Fiore. Sulla base di questo, la Fiore va a 9 voti e Vinciguerra a 8. Alfredo Vinciguerra dichiara, comunque, chiusa la seduta e si rimette alla valutazione della segreteria generale del Comune. La maggioranza non ci sta, vuole che egli lasci immediatamente la presidenza a Concetta Fiore. Il segretario generale non è di questo avviso, perché quella delibera esecutiva non può essere modificata. La minoranza è disposta a votare di nuovo, ma la maggioranza no. Da qui il caos che ne è seguito e la guerra tra i 2 schieramenti. Nella conferenza stampa del centro destra la linea è univoca. Vinciguerra non si dimette e chi ha interesse ricorra all’autorità giudiziaria. Sallemi, Pelligra, Scuderi, Dieli e Zorzi fanno scudo su Vinciguerra: “Non si tocca dicono – l’elezione è stata ratificata dal segretario comunale. Chi la pensa diversamente si rivolga al Tar e alle autorità competenti in materia. Anzi, invitiamo il presidente Vinciguerra a convocare prima possibile il Consiglio comunale perché la città deve affrontare molti problemi. Dal punto di vista politico la maggioranza, comunque vadano le cose, paga per una spaccatura tra la Lista Aiello e quella del Pd che non sono riusciti a trovare la sintesi tra Concetta Fiore e Salvatore Avola ed hanno pertanto consegnato la presidenza del consiglio all’opposizione nonostante i 14 consiglieri di maggioranza.