Aiello e i 10.000 voti raccolti: “Un grande risultato elettorale e politico”

Vittoria va al ballottaggio. La sfida sarà tra Francesco Aiello, candidato ufficiale del Pd e del centro sinistra, e Salvo Sallemi, candidato del centrodestra. Aiello ha raccolto quasi 10.000 voti (39,08%) mentre Sallemi si è attestato sulle 7.000 preferenze (29,30%). Staccati Piero Gurrieri, M5S, al 17%, e il civico Salvatore Di Falco, 15%. La contesa elettorale cominciata alle 14 ha visto un crescendo di Aiello che ha tuttavia rallentato la sua corsa nel tardo pomeriggio quando sono cominciati ad arrivare i voti delle periferie e di Scoglitti. Aiello, che puntava alla settima sindacatura ( fu sindaco per la prima volta nel 1978, ovvero 43 anni fa, quando il 75enne politico vittoriese di anni ne aveva 32), non l’ha spuntata per alcune centinaia di voti ed il suo rammarico è grande anche perchè uno degli slogan della sua martellante campagna elettorale era “Aiello al primo turno”. “Rimane un grande risultato elettorale e politico – dice Francesco Aiello – da questa base si riparte subito. La missione è quella di rimettere la città in cammino. Da subito con gli alleati di coalizione ci rimetteremo in movimento comunque e andremo all’appello popolare diretto. 10.000 voti dei cittadini ci fanno la prima forza di Vittoria e non giro le spalle alla mia città, è mio dovere farlo. Ci rivolgeremo all’elettorato grillino che è diverso rispetto al centro destra. Ci rivolgeremo a questo elettorato perché possa concorrere ad una svolta democratica”. Tutto da vedere come risponderà l’elettorato pentastellato dopo che Aiello si è rifiutato sin dall’inizio di trovare un accordo di coalizione giallorossa auspicato anche a Roma. Vittoria sembra così rivivere, ma a parti invertite, quanto successe nell’elezione del giugno 2016. Allora al primo turno arrivò Giovanni Moscato con il 35,61%, al secondo posto Aiello con il 26,69%. Al secondo turno finì 55,16% per il primo, 44,84% per il secondo. Il dato politico-sociale dell’elezione di Vittoria è quello dei votanti. La città che da 39 mesi è di gestione commissariale e in tre anni ha sempre lamentato la sospensione della democrazia non ha saputo cogliere nel momento più alto della vita democratica l’opportunità di schierarsi ed esprimere la propria preferenza. Circa il 45% degli elettori è rimasto a casa ed ha confermato la tendenza registrata in tutta la Sicilia e in tutta Italia ma Vittoria aveva un motivo in più per votare e non lo ha fatto. Tutto da vedere se il ballottaggio di domenica 24 riuscirà a scuotere gli animi.