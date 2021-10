Sicilia al voto domenica e lunedì: Vittoria unico comune ibleo

Sicilia al voto e Vittoria è l’unico comune ibleo. In tutto sono 42 i comuni siciliani che voteranno domenica (dalle 7 alle 22) e lunedì (dalle 7 alle 14) per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i consigli comunali. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alle urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. Sono chiamati al voto complessivamente 568.357 cittadini. In 29 centri si voterà con il sistema maggioritario, in tredici con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 606. La costituzione dei 618 Uffici elettorali di sezione, con l’autenticazione delle schede elettorali avverrà nel pomeriggio del sabato. Le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì, ultimate le operazioni di voto e dopo il riscontro dei dati. L’elettore può esprimere una o 2 preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso vengano espresse 2 preferenze, devono essere di genere diverso: una femminile e l’altra maschile. In caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa. Considerata l’emergenza covid, l’elettore dovrà recarsi al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva. Oltre a Vittoria i comuni più grandi sono Alcamo, Caltagirone, Adrano e Giarre, Canicattì, Favara Porto Empedocle, Lentini, Noto, Pachino e Rosolini. A Vittoria sono 4 i candidati a sindaco, 13 sono le liste e 312 candidati a consigliere comunale (24 per ogni lista). La città torna a votare dopo 39 mesi di commissariamento per lo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose. Questa fase traumatica della vita cittadina è stato uno dei temi dominanti della lunga campagna elettorale che ha visto i quattro candidati presentarsi alla città. Si tratta di Piero Gurrieri, M5S, sostenuto anche da Città Libera e Vittoria nel cuore. Il candidato del centrodestra è Salvo Sallemi con Lega, Diventerà Bellissima e Fratelli d’Italia a supporto. Francesco Aiello è il candidato del centro sinistra che vede insieme Pd, Città attiva, Aiello sindaco, Psi-Azione e Centopassi . Salvatore Di Falco conta su 3 liste: Vittoria unita, Di Falco sindaco e In Movimento. I vittoriesi che hanno diritto al voto sono 50.747, di cui 24.556 maschi e 26.191 femmine e ai candidati basterà il 40% dei voti per diventare sindaco al primo turno. Dal punto di vista politico la tornata elettorale servirà a misurare la voglia dei cittadini di partecipare, la presenza di un centrodestra compatto e la competizione nel campo della sinistra tra il M5S ed il Pd che punta tutto su ritorno di Francesco Aiello.