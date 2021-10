Giuseppe Spadola candidato ufficiale a sindaco di Pozzallo

Il dottor Giuseppe Spadola è il primo ad essersi candidato ufficialmente a sindaco per le amministrative che si terranno in primavera a Pozzallo. Spadola, 63 anni, laureato in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, autore di 3 libri sul rischio sismico e sicurezza sul lavoro, scioglie le riserve e anticipa tutti nella corsa a palazzo La Pira. “Il funzionamento della macchina comunale – dice Spadola – rientra tra le priorità perché é stata svilita con gli innesti dirigenziali operati tramite contratti, anziché utilizzare personale interno. Punto molto sulla trasparenza amministrativa: fin dalla prima seduta del consiglio comunale si avrà la trasmissione in streaming, se sarò eletto. Dedicherò grande attenzione – conclude Spadola – alla perenne emergenza lavoro e al sempre mai sufficiente contrasto alla violenza sulle donne”.