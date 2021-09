4 candidati a sindaco, 13 liste e 312 candidati a consigliere comunale. I numeri per le elezioni del sindaco e del consiglio sono ufficiali dopo la presentazione delle liste. La competizione elettorale si terrà domenica 10 e lunedì 11 ottobre e l’eventuale ballottaggio dopo 2 settimane, il 25 e 26 ottobre. Non ci sono ormai dubbi sulla data del voto, che è stato rinviato per ben 4 volte, la prima data era stata fissata al 20 ottobre dello scorso anno, per l’emergenza pandemia ed ha prolungato fino a quasi 3 anni la presenza della commissione prefettizia a palazzo Iacono dopo il traumatico scioglimento del precedente consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Poche le novità rispetto all’anno scorso. In questa tornata elettorale ci sono 6 liste in meno rispetto alle elezioni del 2016. Ogni lista è composta da 24 persone e i candidati sono in tutto 312. La coalizione di Francesco Aiello l’anno scorso disponeva di 5 liste, ora ne ha 4. Aiello è il candidato ufficiale del Pd, e conta anche sulla lista Città attiva, Aiello sindaco, sul Psi-Azione e su Centopassi. 3 liste aveva presentato Salvatore Di Falco l’anno scorso e 3 ne ha riconfermate ieri. La novità sostanziale è nella coalizione di Piero Gurrieri. Rispetto al 2020 dispone di una lista in più: al M5S e Città libera s’è aggiunta l’altra civica Vittoria nel cuore. Tutto confermato nella compagine del candidato di centrodestra Salvo Sallemi. 3 erano e 3 sono rimaste le liste, con una piccola modifica in quella della Lega. Un anno fa raggruppava due simboli (Sviluppo Ibleo e Lega), adesso c’è solo l’egida del partito di Salvini. Le altre 2 liste sono Diventerà bellissima e Fratelli d’Italia. Accanto alle liste con i nomi degli aspiranti al consiglio comunale, i 4 candidati hanno presentato anche le generalità degli assessori designati. Francesco Aiello e Piero Gurrieri sono già al completo con tutti i 7 assessori. Salvo Sallemi ne ha presentati solo 6 e Salvatore Di Falco 4. Nelle dichiarazioni di voto in caso di ballottaggio Aiello, Gurrieri e Sallemi hanno detto che non cercheranno altre alleanze, mentre Di Falco valuterà successivamente. Rispetto al 2016 si diventa sindaco al primo turno se si supera il 40%. Prima la soglia era del 50%. Dal punto di vista politico l’elezione in un centro importante come Vittoria, dal punto di vista socio-economico e per numero di votanti, è la presenza della Lega con un suo candidato, che rompe l’unità del centro destra, e la competizione nel campo della sinistra tra il M5S ed il Pd che punta tutto su ritorno di Francesco Aiello.