Amministrative: a Vittoria si vota il 10 e l’11 ottobre dopo 3 rinvii

L’assessore alle Autonomie locali della Regione Siciliana Marco Zambuto ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 42 comuni dell’Isola. Fra questi, anche Vittoria, dove si voterà domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alla urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 22 la domenica e dalle 7 alle 14 il lunedì, in entrambi i turni di voto. Sono chiamati al voto complessivamente 568.357 cittadini in Sicilia. Sono 29 i comuni che eleggono gli organi di rappresentanza con il sistema maggioritario, 13 quelli in cui si vota col sistema proporzionale. Come accennato, nel Ragusano si vota solo a Vittoria a quasi 3 anni dallo scioglimento del comune per mafia e l’insediamento della commissione prefettizia. A Vittoria il voto è stato annunciato e poi rinviato già 3 volte ma ormai questa è la volta buona visto che la firma dell’assessore reginale dà l’ufficialità.