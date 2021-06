Biodiversità terrestre e marina, D’Antona: “Non c’è Modica”

La Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva di progetti per la tutela dell’ambiente e la promozione dell’uso delle risorse naturali caratterizzanti la cultura e l’identità di un territorio, con lo scopo di difendere la biodiversità terrestre e marina, e tutelare il paesaggio rurale, stanziando oltre 40 milioni di euro a valere su fondi europei. Tra i progetti approvati ne spiccano uno per il territorio di Vittoria, presentato dal Libero Consorzio di Ragusa per 680.000 euro e 2 per il territorio di Ragusa, presentati rispettivamente dal Comune di Ragusa per 1.700.000 euro e dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale per 874.000 euro. Manca Modica, come evidenziato da Vito D’Antona di Sinistra Italiana, che si chiede: “Perché il sindaco Abbate e la sua grigia amministrazione non hanno neppure partecipato al bando nel 2019? Eppure nel nostro territorio sono presenti diverse aree riconosciute di interesse comunitario, da Cava Ispica, alla Valle del Tellesimo, dalle spiagge di Marina di Modica e di Maganuco alla Cava Cardinale. Mentre gli altri comuni della provincia di Ragusa e della Sicilia si attrezzano ed ottengono cospicui finanziamenti per la tutela e per la fruizione turistica del prezioso ambiente naturale che ancora abbiamo e ne fanno anche occasione di lavoro per le nostre imprese e occupazione stabile e qualificata per i giovani, a Modica, per responsabilità di questa amministrazione – sostiene D’Antona – rimane la vuota propaganda preelettorale intrisa di ripetuti elenchi di opere che rimangono solo studi di fattibilità e non finanziate e l’amarezza delle occasioni perdute e di preziose risorse finanziarie per il suo sviluppo destinate ad altri territori. Spetterà ai prossimi amministratori progettare il futuro della città, coprire le distanze sempre più evidenti con il resto della Sicilia e superare il vuoto di otto anni di inerzia – conclude D’Antona – caratterizzata solo da qualche metro di asfalto e da qualche luminaria”.