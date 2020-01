Bilancio di previsione approvato in zona Cesarini. Pd molto critico

L’approvazione del bilancio 2020 entro la fine del 2019 ha consentito di rispettare il termine di legge del 31 dicembre, come mai prima accaduto a Ragusa. Un fatto che l’amministrazione comunale non ha mancato di far risaltare, dal momento che, come recita una nota dello stesso ente di palazzo dell’Aquila, “Garantirà vantaggi all’economia dell’Ente in termini di limiti di spesa, investimenti ed accesso a finanziamenti. Iniziare l’esercizio 2020 nella pienezza della gestione e della disponibilità economica comporta vantaggi concreti. Si potrà, ad esempio, accendere subito il mutuo necessario per proseguire senza interruzioni il programma di riasfaltatura delle strade cittadine.

L’approvazione – prosegue la nota del comune – conferma la compattezza del gruppo di maggioranza, invero mai venuta meno, e speculativamente messa in dubbio dalla minoranza per l’assenza di 3 consiglieri su 15 alla seduta di lunedì: uno all’estero per un viaggio programmato da mesi, uno a letto con la febbre a 40 e uno nell’ascensore del Comune e arrivato in aula con un po’ di ritardo in una seduta consiliare certamente scomoda a ridosso del Capodanno, ma – conclude la nota – di importanza fondamentale per la città e per i cittadini”.

Permane scettico e non lesina critiche però il Partito democratico. In una nota congiunta, i consiglieri comunali Mario D’Asta e Mario Chiavola scrivo che “Da un primo cittadino che dice di essere innovativo e che sostiene di puntare su grandi progetti per la città, ci saremmo aspettati uno strumento finanziario ben diverso da quello approvato in Consiglio comunale. Soprattutto ci aspettavamo un bilancio fornito di Peg, in modo che tutte le forze politiche presenti in Consiglio fossero nelle condizioni di comprendere qual è la visione della città che questa amministrazione ha e che tipo di impulso vuole imprimere allo sviluppo della nostra Ragusa. Ci aspettavamo di poterlo approfondire e non vedercelo calato dal 24 al 27 dicembre alle 10”.

“Da quanto abbiamo appurato – sottolineano i consiglieri comunali del Pd – emerge un quadro piuttosto banale, privo di coraggio, senza chiarezza: non sappiamo di preciso quali risorse siano riservate ai comparti maggiormente produttivi come l’agricoltura o l’artigianato, né si comprende quante risorse siano stanziate per l’ambiente – eppure Ragusa è plastic free – né ci sono risorse per l’ordinaria amministrazione. Sappiamo che, a fronte di una mancata riduzione delle tasse, si registra un preoccupante taglio lineare delle risorse per la sicurezza, i servizi sociali e lo sviluppo economico, per il settore sportivo e la cultura che metteranno in ginocchio la città”.

“Non sappiamo, inoltre – continuano i consiglieri comunali del Pd – quante e quali risorse sono destinate al settore dei Servizi sociali a vantaggio delle famiglie bisognose, né per il settore sportivo in merito alle associazioni e alle società che si occupano di tutto ciò. Ci aspettavamo novità sull’utilizzo delle royalties, ma ci sembra non ce ne siano: speriamo almeno che saranno destinate ad investimenti e non alla spesa corrente come fatto in passato. Ci attendevamo, infine, un’apertura nei confronti del contributo delle opposizioni con i loro emendamenti, ma abbiamo trovato un’amministrazione sorda e pronta solo a fare muro contro muro. Insomma – concludono D’Asta e Chiavola – il nostro è un giudizio estremamente negativo nei confronti dello strumento finanziario dell’ente”.