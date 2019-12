Nuova anticipazione di cassa per il comune di Modica, e gli interessi…

L’amministrazione comunale ha fatto ricorso ad una ulteriore anticipazione di cassa: la delibera approvata ad inizio mese porta infatti da 14 milioni a 23 milioni e mezzo la possibilità di ricorrere alle anticipazioni di cassa alla banca tesoriera, con tutte le conseguenze del caso, a cominciare dall’aumento dei costi per gli interessi. La giunta ha colto al volo la possibilità offerta agli enti locali di aumentare l’anticipazione di cassa, come previsto dal collegato alla Finanziaria nazionale, che eleva dai 3\12 dei primi 3 titoli di entrata del bilancio ai 5\12 il plafond a disposizione. Una mossa azzardata, almeno in considerazione dei futuri interessi da pagare, che fa il paio con la possibilità di coprire le spese correnti con le somme vincolate per specifiche destinazioni, come quelle provenienti da mutui, utilizzando l’ottenuta anticipazione di cassa come garanzia e con l’impegno a ricostituire i fondi vincolati con le entrate di cui alcune molte teoriche come gli introiti delle riscossioni che vengono ipotizzate al 50%, mentre nella realtà non arrivano al 20% di quanto l’ente dovrebbe incamerare. La circostanza viene evidenziata dall’esponente di Sinistra Italian ed ex consigliere comunale Vito D’Antona (foto), il quale evidenzia come ci siano anche oltre 2 mesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti comunali, 4 mesi ai dipendenti della Spm, 3 mesi ai dipendenti della Igm, oltre un anno ai lavoratori delle cooperative sociali, e la presenza di debiti consistenti verso i fornitori (oltre 6 milioni solo all’Igm, che gestisce il sevizio di raccolta rifiuti) e verso le partecipate, Spm e Multiservizi (circa 8 milioni).