Spm defunta a Modica: la nuova società si occuperà del depuratore

Scompare la Servizi per Modica Spm e dalle sue ceneri nascono la “Modica Acque e Depurazione s.r.l.” e la “Società Consortile Modica Servizi a.r.l.”. Sulla carta è una riorganizzazione dei servizi pubblici che l’amministrazione fornisce alla collettività. Le due nuove società sono state volute per separare i servizi forniti ed abbattere i costi non più sostenibili per un ente in pre disssesto. La prima società sarà sotto il controllo diretto dell’ente con una sua specifica riorganizzazione con il fine di un risparmio di gestione. La seconda società si occuperà, al 90 per cento a partecipazione pubblica, dei servizi di natura strumentale. Le società devono essere in grado di gestirsi con proprie risorse ed avranno una gestione finanziaria autonoma. La “ Modica Acque e Depurazione s.r.l.” e la “Società Consortile Modica Servizi a.r.l.” da questo punto di vista dovrebbero garantire un risparmio annuo di 300 mila euro se non altro per l’esenzione dell’Iva che è stata prevista da uno specifico Decreto. La società di gestione dell’acqua e della depurazione godrà invece degli introiti garantiti dalla copertura dei costi che saranno totalmente a carico dell’utenza, che l’opposizione valuta in circa 800mila euro in più. Il progetto di costituzione delle due società, approvato solo con i 14 voti della maggioranza in consiglio comunale sarà ora sottoposto all’attenzione dell’Anac e al vaglio della Corte dei Conti. L’amministrazione ha assicurato che saranno tutelati gli 84 posti di lavoro e che il risparmio favorirà l’economia gestionale. Sulla nuova geografia delle società partecipate grava il dubbio dell’accordo sindacale perché saranno introdotti nuovi tipi di contratto di lavoro e l’approvazione della Corte dei conti. La Spm si è rivelata negli anni un peso con i suoi 112 addetti, oggi passati a 84. L’ente dal suo canto avrà una gestione diretta delle due società e potrà controllare qualità e quantità dei servizi resi. Il costo a carico del bilancio sarà di circa 2 milioni annui.