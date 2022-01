Costante trend positivo di donazioni e trapianti di organi

Nonostante la pandemia covid, le donazioni ed i trapianti di organi, tessuti e cellule quest’anno hanno registrato un trend positivo rispetto al 2020 che invece aveva segnato un forte rallentamento. Secondo il report del Cnt (Centro nazionale trapianti), nel 2021 la Rete trapianti ha segnato un + 12,1% di donazioni di organi e di 9,9% per i trapianti, numeri che donano concreti segnali di speranza alle tante persone che attendono un trapianto come ultima soluzione al proprio problema di salute. Il tasso di donazione del 2020 era invece calato del 10% . Complessivamente le donazioni nel 2021 sono state 1.725 contro le 1.539 del 2020 (+12,1%), di cui 1.363 da donatori deceduti (+10,4%) e 362 da viventi (+19,1%). Il tasso medio di donazione è risalito a 22,9 donatori per milione di abitanti: meglio del 2020 (20,5) ma anche del 2019 (22,8). Le regioni con il maggior numero di donazioni in rapporto alla popolazione si confermano Valle d’Aosta, Toscana ed Emilia Romagna, con un tasso rispettivamente di 64, 47,7 e 37,4 per milione. Le regioni del Centro-Sud sono tutte in forte recupero rispetto a quelle settentrionali: in particolare molto positivo il bilancio della Basilicata (che sale da 5,3 a 18,1), dell’Abruzzo (+8,6) e di Puglia e Sicilia (+5,4). Durante l’intero anno passato dalle rianimazioni siciliane sono stati segnalati 161 potenziali donatori, di cui 81 effettivi, mentre le opposizioni sono state 61. I trapianti eseguiti sono stati 231, di cui 113 di rene, 16 di cuore, 76 fegato, 14 polmone doppio, 2 polmone singolo, 7 split di fegato, 1 combinato fegato-rene, e 2 combinati rene–pancreas.

Netto miglioramento anche nei dati relativi alle manifestazioni di volontà registrate nei Comuni al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità: su un totale di 745.872 dichiarazioni, 434.453 (58,2%) sono di consenso alla donazione e 311.419 (41,8%) di diniego.