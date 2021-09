Dal 15 ottobre tutti i dipendenti pubblici tornano in ufficio

Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm per il ritorno in presenza nella pubblica amministrazione. Lo conferma il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta. Si apre quindi l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro. Da metà ottobre quindi tutti i dipendenti pubblici torneranno al lavoro in presenza e in tutta sicurezza, in ossequio alle misure di contrasto al covid e in coerenza con la sostenibilità del sistema dei trasporti.