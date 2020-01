Difesa: “Non è partito da Sigonella in Sicilia il drone dell’attacco in Iraq che ha ucciso Soleimani”

“Sigonella non è stata la base di partenza dei droni americani che hanno ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani”: lo ha dichiarato il ministro della Difesa in una nota in risposta alle polemiche che si erano rincorse in queste ore. “In merito alle notizie apparse sul web e non solo relative all’ipotesi di partenza di droni dalla base aerea di Sigonella per l’operazione che ha portato all’uccisione del generale iraniano Soleimani, la Difesa – si legge in una nota – smentisce categoricamente anche alla luce delle ottime relazioni e contatti con la controparte militare americana presente sul territorio italiano”.

A riaprire la polemica sull’uso dello spazio aereo italiano e delle basi distribuite nella Penisola, era stata la decisione americana di preallertare le proprie truppe di stanza a Vicenza che potrebbero essere dispiegate in Libano a difesa dell’ambasciata Usa a Beirut, nel timore di rappresaglie. E puntuali si erano alzate le barricate sul ruolo strategico dell’Italia e di hub come Sigonella nelle crisi che hanno il Mediterraneo come epicentro o immediato hinterland.