Facebook e Instagram non funzionano, problemi di accesso in tutto il mondo da domenica mattina

Facebook e Instagram non stanno funzionando in queste ore praticamente in tutto il mondo. Segnalazioni da parte degli utenti anche in Italia, come evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei diritti. Problemi per Instagram e Faceook, in down dalle ore 12,30 del 14 aprile. Molti utenti si lamentano su internet e sui social di problemi con le piattaforme social . Dalla possibilità di commentare, postare status e immagini, a richieste di attivare i cookies fino al caricamento lento delle pagine o al mancato accesso. La situazione è in evoluzione e anche numerosi utenti italiani hanno segnalato di aver Facebook e Instagram in down. I tecninci dell’azienda sono già al lavoro per individuare cause e possibili soluzioni.