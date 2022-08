Incendio per fortuna senza conseguenze nel tardo pomeriggio di lunedì all’esterno del mercato ortofrutticolo di contrada Spinello a Donnalucata. Sono andate a fuoco sterpaglie in un’area di circa 500 metri quadrati. E’ intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si estendessero.