Violento impatto tra 3 auto sulla statale 514. Ci sono feriti

Violento scontro tra 3 auto giovedì pomeriggio sulla statale 514. Nell’impatto sono rimasti feriti gli occupanti dei mezzi, tra cui una donna in maniera più grave. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico veicolare la subìto pesanti rallentamenti al fine di consentire lo sgombero della carreggiata dai rottami dei 3 veicoli coinvolti, che hanno riportato ingenti danni.