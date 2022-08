Incidente stradale con feriti lievi mercoledì scorso tra un furgone ed un auto sulla Modica mare, al primo bivio per Marina di Modica, all’altezza di un negozio di alimentari. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di pulizia del manto stradale e per rimuovere i mezzi coinvolti. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Modica per i rilievi di rito e per regolare il traffico veicolare, che non ha fatto registrare grossi rallentamenti.