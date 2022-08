Rumeno morto in una vasca irrigua: si valutano tutte le piste

Non si esclude nessuna pista sulla morte di un 50enne rumeno, il cui corpo è stato recuperato con parecchie difficoltà dai vigili del fuoco poco dopo le 15 di giovedì sul fondo di una vasca irrigua di un azienda agricola di contrada Pozzo Ribaudo, nelle campagne vittoriesi. Pare che l’uomo soffrisse di problemi di salute. Le piste al momento privilegiate sono quindi quelle di un possibile suicidio o di un fatale incidente, ovvero che l’uomo possa essere accidentalmente scivolato nella vasca, nei cui pressi abitava con la famiglia, svolgendo lavoretti di ordinaria manutenzione. E’ stata disposta l’autopsia per fare luce sulle cause della morte o se l’uomo possa essere rimasto vittima di un malore e possa dunque essere caduto in un secondo tempo nella vasca piena d’acqua.