Denunciato tunisino 36enne che ha aizzato il cane contro docente

Individuato e denunciato il tunisino 36enne che lunedì scorso ha aizzato il suo cane, un rottweiler, contro un ex docente comisano in pensione di 75 anni. Il cane si è avventato sull’uomo scaraventandolo a terra, staccandogli un orecchio e causandogli la frattura del polso e altre ferite. Il tunisino 36enne dovrà quindi rispondere di lesioni aggravate. Il fascicolo è all’esame del magistrato per ulteriori provvedimenti. L’aggressione al docente non sarebbe stata l’unica. L’indomani si sarebbe verificato un altro episodio, ai danni di un’altra persona, per fortuna senza gravi conseguenze. Per l’aggressore quindi è scattata una duplice denuncia. Il cane invece è stato posto sotto sequestro. Intanto rischia di perdere un orecchio il 75enne azzannato dal rottweiler. L’orecchio è stato quasi interamente staccato dal morso del cane. L’uomo era stato accompagnato all’ospedale Guzzardi da cui, per la gravità delle ferite, era stato trasferito nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione dell’orecchio, rimasto attaccato solo per il piccolo lembo inferiore. Pare che il tunisino con il cane al guinzaglio stesse parlando con il guidatore di un’auto che bloccava il traffico. L’anziano, alla guida della sua macchina aveva suonato il clacson per chiedere strada. A questo punto l’immigrato avrebbe scagliato dei pugni sul cofano dell’auto, inducendo il 75enne a scendere e aizzandogli contro il cane.