Aggredito fisicamente infermiere all’ospedale Giovanni Paolo II

Aggressione fisica ai danni di un infermiere in servizio al pronto soccorso del Giovanni Paolo II. L’operatore sanitario è stato aggredito dal parente di un paziente a quanto pare per l’eccessiva attesa prima della visita. Ne è scaturito un diverbio con insulti nei confronti di tutto il personale in quel momento in servizio. Poi l’aggressione all’infermiere. Ne da notizia la Fp Cgil che esprime vicinanza e solidarietà al personale del pronto soccorso, dove purtroppo non è la prima volta che si verificano eventi simili.