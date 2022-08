Un’Audi si schianta a muro a Cava d’Alga: ferita la conducente

Schianto autonomo nel pomeriggio di martedì a Cava d’Aliga, dove, per cause in corso di accertamento, un’Audi A1 guidata da una donna 30enne è finita contro un muro a secco, rimbalzando al centro della carreggiata. L’impatto è stato piuttosto violento al punto che la conducente, che viaggiava da sola, ha perso i sensi, rimanendo ferita. La donna è stata dunque soccorsa e trasportata in ospedale mentre l’arteria è rimasta interdetta al traffico il tempo necessario a sgomberare la carreggiata dalla carcassa dell’auto, rimasta gravemente danneggiata. Il fragore dello schianto ha messo in allarme bagnanti e residenti, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Foto sciclivideonotizie