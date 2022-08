Maltempo, cede cavo alta tensione: strada chiusa a Modica. Scout salvati a Monterosso

Un cavo dell’alta tensione ha ceduto a causa del maltempo nella serata di martedì, finendo sulla vecchia strada che collega Modica a Scicli, la Modica Fiumelato Scicli. La strada è stata quindi chiusa dalla polizia locale di Modica al traffico veicolare per consentire ai tecnici dell’Enel di lavorare per tutta la notte per eliminare il pericolo. Intanto nel pomeriggio di martedì, menytre imperversava un forte temporale, gli uomini della protezione civile di Monterosso sono intervenuti per mettere in salvo 5 scout rimasti bloccati in zona Canalazzi, dove si trovavano per un campeggio. A causa della forte pioggia si era difatti verificato il repentino ingrossamento delle acque del fiume Cirillo, oltre a micro frane provocate dalla pioggia battente. E’ stata stesa una fune da un capo all’altro delle sponde del fiume, aiutando i ragazzi a passare. Per i 5 scout solo un po’ di apprensione ma nessun danno. Intorno alle 14, sempre a causa del temporale che si è abbattuto con violenza su tutto il territorio di Monterosso Almo, sul tratto della statale 194 Monterosso Vizzini si è verificata una frana con conseguente interruzione del traffico veicolare. Immediatamente sono intervenuti gli uomini della protezione civile di Monterosso Almo e personale Anas per mettere in sicurezza la trafficata arteria.