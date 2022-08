Una donna di 60 anni muore in uno schianto fatale sulla Scicli Sampieri. Lascia 3 figli

Una donna 60enne di Scicli, sposata e madre di 3 figli, ha perso la vita giovedì a causa di un incidente stradale autonomo verificatosi intorno alle 14 sulla provinciale 40 Sampieri Scicli. La vittima è Cristina Donzella e viaggiava a bordo di una Ford Fiesta condotta dal figlio di 23 anni. Per cause in corso di accertamento, il veicolo è finito fuori strada, dopo aver sfondato un muro. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. È stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maggiore di Modica, dove poco dopo è deceduta. I medici hanno fatto tutto il possibile per tentare di salvarle la vita. La signora, poco tempo fa, aveva perso il marito.