Scontro tra 2 auto sulla Playa Grande Donnalucata: un ferito

Incidente stradale domenica sera sulla circonvallazione Playa Grande Donnalucata con un ferito grave. Per cause da accertare 2 auto sono venute a collisione: su una viaggiavano 5 giovani di Santa Croce, tra cui quello rimasto ferito. Ferite più lievi per tutti gli altri. L’ambulanza ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.