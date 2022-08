Controlli interforze: denunciati in 4 perché ubriachi alla guida

Controlli interforze di polizia e carabinieri sulle strade maggiormente interessate dalla movida notturna: le pattuglie hanno battuto le aree del centro storico di Ragusa, con particolare attenzione a Piazza San Giovanni e zone adiacenti, al fine di contrastare e prevenire ogni forma di illegalità e di degrado urbano. Successivamente sono state controllate anche le zone balneari, dove si concentra la movida ed in particolare a Marina di Ragusa. Diversi posti di controllo istituiti. 4 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, dal momento che risultavano avere un tasso alcolemico superiore allo 0,80 g/l. Sono state infine 11 le patenti ritirate.