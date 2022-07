Nuovo incendio rifiuti a Modica. Rispuntano le discariche

Non c’è mai fine all’inciviltà e alla stupidità: ne è una riprova il fatto che ignoti la notte scorsa hanno dato fuoco ad una mega discarica non autorizzata in contrada Muglifulo, nella zona di Passo Parrino, nelle campagne di Modica. Le fiamme si sono alzate alte vista la grande quantità di spazzatura che era stata accumulata nelle scorse settimane. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. E’ il secondo incendio del genere che si verifica in pochi giorni: il primo aveva interessato una zona rurale nei pressi di contrada Mauto. In entrambi i casi gli incendi dei rifiuti si sono rivelati essere molto pericolosi non solo perchè si sarebbero potuti espandere in maniera incontrollata, ma anche e soprattutto a causa della diossina, sostanza molto tossica, che si è sprigionata nell’aria. In questi giorni si sta intanto provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi e proprio stamattina sono cominciate le opere di rimozione nella zona. Nonostante ciò nelle aree appena bonificate dalla spazzatura la gente ha ripreso ad abbandonare rifiuti ed anche ingombranti. Ci vorrebbero maggiori controlli e multe salatissime ai trasgressori. La polizia locale, nonostante l’atavica carenza di organico, si è già organizzata in questo senso, come ci ha confermato al telefono il comandante Rosario Cannizzaro. Agenti in borghese girano difatti a bordo di auto civetta e fotografano i trasgressori che depositano la spazzatura dove non si dovrebbe, cogliendoli in flagranza. Costoro saranno dunque sanzionati.