Mortale scontro auto moto a Ragusa: perde la vita sul colpo un 32enne di Santa Croce

Mortale scontro tra un’auto e una moto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Ragusa: a perdere la vita sul colpo è stato il 32enne Giovanni Rizzo, residente a Santa Croce. Il fatale incidente stradale si è verificato nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II, lungo la provinciale 60 Malavita. Al giovane, che viaggiava in sella alla moto, è stato fatale il violento impatto con l’auto, che non gli ha lasciato scampo. Vani purtroppo i tentativi di soccorso. La vittima lavorava in un noto supermercato. I 2 mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Sotto shock il guidatore della macchina. Da accertare l’esatta dinamica dell’incidente mortale.