Struttura ricettiva lambita dalle fiamme sulla Ragusa Modica: gli ospiti fuggono atterriti

Il grosso incendio scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì lungo la vallata che costeggia la vecchia strada Ragusa Modica ha lambito anche una struttura ricettiva, i cui ospiti sono fuggiti in preda ad un comprensibile panico, visto che le fiamme erano piuttosto vicine. Si tratta del più grosso incendio di questa estate, seguendo un drammatico copione che si ripete di anno in anno. Il fuoco si è sviluppato attraversi vari focolai in più parti della vallata che costeggia la strada, risalendo rapidamente per centinaia di metri, alimentato dal forte caldo e dal vento, fino a lambire la struttura ricettiva addirittura a ridosso della piscina (foto), nello spazio esterno. Intanto la strada di collegamento tra Ragusa e Modica è stata riaperta al traffico veicolare, dopo essere rimasta chiusa per parecchie ore al fine di consentire le difficili operazioni di spegnimento del rogo. Lo stop alle auto aveva interessato il tratto della strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, rimasto temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra il chilometro 322 e il chilometro 336,500. Da accertare le cause di questo ennesimo incendio che rischiava di diventare fuori controllo. Sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso, dai vigili del fuoco alle guardie forestali, anche per deviare il traffico veicolare verso direzioni alternative, dal momento che l’arteria, come accennato, era stata chiusa. Un lavoro sinergico e tempestivo che ha di sicuro scongiurato il peggio. L’intera zona era stata invasa dal fumo acre che rendeva l’aria irrespirabile.