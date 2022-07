Ex componenti Cda Iacp di Ragusa condannati a risarcimento

I giudici della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana hanno condannato gli ex componenti del consiglio di amministrazione dello Iacp (Istituto autonomo case popolari) di Ragusa a risarcire l’ente di circa 60.000 euro. La vicenda ruota attorno ad un contenzioso nato dopo la nomina per un solo anno del direttore generale avvenuta nel 2011. Secondo la legge, la pubblica amministrazione può conferire incarichi dirigenziali per non meno di 3 anni. Da qui la richiesta di risarcimento avanzata dal direttore rimasto in carica per soli 365 giorni e che si è conclusa con il pagamento in suo favore da parte dell’ente di 86.000 euro. Per il procuratore contabile il pagamento della somma al dirigente rappresenta un danno erariale. Da qui la condanna al risarcimento del cda dell’epoca.