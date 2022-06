Grosso incendio nel primo pomeriggio di martedì in territorio di Ispica. Le fiamme, favorite dal caldo infernale di questi giorni, hanno interessato un’ampia zona di sterpaglie in contrada Bufali. In cenere numerosi alberi di ulivo e carrubo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e la forestale.