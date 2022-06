Droga: 2 vittoriesi e un comisano condannati a 13 anni di carcere

Erano finiti sotto processo dopo essere stati coinvolti in una operazione antidroga che aveva interessato i territori della provincia di Ragusa e di Caltanissetta: si tratta di 2 vittoriesi di 31 e 37 anni e di un comisano di 41. Al termine del procedimento giudiziario sono stati condannati complessivamente a 13 anni di carcere. Nello specifico il comisano ha avuto inflitta la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e il pagamento di 22.000 euro di multa. I vittoriesi sono stati condannati uno a 4 anni e 3 mesi di carcere e 18.000 euro di multa e l’altro a 4 anni e 2 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa. L’operazione scattò dopo l’arresto di 2 spacciatori a Gela e alla perquisizione in un immobile di Vittoria. La cocaina e l’hashish venivano acquistati a Gela e spacciati nelle piazze del Ragusano. 121 gli episodi di spaccio documentati, anche durante il lockdown per la pandemia covid. Le indagini difatti scattarono nel 2019.