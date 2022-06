Intervento chirurgico urgente alla testa per un 16enne vittima di un incidente a Modica

È stato sottoposto ad intervento chirurgico urgente alla testa il 16enne di Modica rimasto vittima di un incidente stradale autonomo sabato mattina mentre transitava al volante della sua minicar bianca lungo via Alberto Portogallo, nella zona del polo commerciale. Per cause da accertare la minicar condotta dallo studente modicano, che viaggiava da solo, dopo essersi schiantata contro un muro si è capovolta su un terreno incolto limitrofo alla strada. Il giovane è stato trasportato immediatamente a bordo di un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove resta ricoverato dopo essere stato sottoposto alla delicata operazione al capo. I rilievi sul luogo dell’incidente stradale autonomo (foto) sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che dovranno ora ricostruirne l’esatta dinamica.