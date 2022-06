Incidente stradale a Donnalucata: pedone investito da un’auto mentre attraversava

E’ stato trasportato in ospedale a bordo dell’ambulanza il pedone investito da una macchina lunedì sera in viale della Repubblica a Donnalucata. L’uomo, che stava passeggiando con amici, mentre stava attraversando la strada è stato centrato in pieno da un’auto in transito. L’uomo è rovinato malamente a terra, mentre le altre persone che erano con lui sono rimaste illese. Immediati i primi soccorsi da parte dei passanti che hanno fatto stendere il ferito sull’asfalto vicino al marciapiede, improvvisando una sorta di cuscino per tenergli alta la testa (foto) in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, giunta pochi minuti dopo a sirene spiegate. Da accertare le cause dell’incidente, al vaglio degli inquirenti per gli adempimenti di rito.

Hanno collaborato Alessia Serena Nifosì e Massimiliano Garrone