Donna di Comiso muore in un incidente sull’autostrada del Sole

Una donna di 76 originaria di Comiso è morta in un incidente stradale sull’Autostrada del Sole tra Fabro e Orvieto. La vittima si chiamava Iolanda Distabile e viaggiava insieme ai familiari a bordo di un’auto scontratasi con un mezzo pesante per cause da stabilire. Altre 3 persone sono rimaste ferite in maniera non grave. La vittima viveva a Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia. La donna era nata a Comiso ma risiedeva da diversi anni in Calabria.