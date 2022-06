Interventi edilizi sisma bonus: imprenditore modicano in manette

La società esisteva solo sulla carta, gli interventi edilizi erano stati solo fittizi, ma il guadagno di 2 milioni 800.000 euro era stato più che concreto, nell’ambito della truffa allo Stato sul sisma bonus. E’ quanto scoperto dalla guardia di finanza della tenenza di Modica, che, nell’ambito dell’operazione “Easy credit”, ovvero “Credito facile”, ha indagato 6 persone, residenti in Sicilia, Lombardia e Puglia, tra cui un imprenditore modicano finito in manette. Sono inoltre stati sequestrati beni per circa 3 milioni e mezzo di euro, l’equivalente dei crediti indebitamente maturati nell’ambito del raggiro. Secondo quanto emerso dalle indagini, 5 persone compiacenti hanno falsamente attestato di aver ricevuto una serie di lavori di ristrutturazione edilizia per il rischio sismico, su immobili che non sono mai stati nella loro disponibilità, da parte di una società riconducibile all’imprenditore modicano, formalmente operante nel settore della costruzione di edifici residenziali. La società facente capo all’indagato, di fatto risultata una “cartiera”, ha acquistato i crediti d’imposta generati dai fittizi lavori mediante l’opzione dello sconto in fattura. Gli immobili utilizzati per l’inserimento nelle comunicazioni, inviate all’agenzia delle entrate dagli indagati, sono risultati di proprietà di altre persone, all’oscuro di tali operazioni. All’imprenditore di Modica sono state sequestrate 8 auto e altrettanti immobili. Nel dettaglio il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa ha disposto il sequestro di quote societarie, beni, disponibilità finanziarie degli indagati, nonché il blocco sul portale dell’agenzia delle entrate dei crediti compensabili nei cassetti fiscali riconducibili a 8 imprese e 3 risultati cessionari finali dei fittizi crediti di imposta. I crediti fittizi sono stati difatti ceduti più volte a terzi per consentire poi la monetizzazione tramite intermediari finanziari del bonus sisma e la successiva dispersione del profitto del reato. In tal modo gli indagati si sono assicurati i proventi illeciti che sono stati in gran parte auto riciclati per far perdere ogni traccia delle origini fraudolente delle risorse economiche illecitamente percepite.