Giovane donna accoltellata a Vittoria: è morta prima del ricovero in ospedale

Una donna di 37 anni di origini albanesi è morta a Vittoria dopo essere stata accoltellata nei pressi di via Adua. Inutile la corsa in ambulanza all’ospedale Guzzardi, dove la vittima del femminicidio è giunta cadavere a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono in corso per risalire al responsabile e al movente di questo omicidio. Ad allertare le forze dell’ordine è stata una telefonata anonima. Stando alle frammentarie notizie finora raccolte, pare che la donna sia stata accoltellata in strada da un uomo, forse davanti agli occhi del terrorizzato figlio. La vittima sarebbe poi stata ritrovata dalle forze dell’ordine in casa sua, dove forse era riuscita a trascinarsi da sola, in fin di vita e in una pozza di sangue.