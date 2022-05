Punto e Panda avvolte dalle fiamme in via Nazionale. Annerita facciata studio legale

Sono state avvolte dalle fiamme 2 utilitarie nella prima serata di venerdì all’inizio di via Nazionale, nella zona del centro storico di Modica (foto). Il fuoco si è sprigionato da una Fiat Punto, alla cui guida era una giovane donna che ha avuto la prontezza di spirito di scendere subito dalla macchina, senza lasciarsi prendere dal panico, cavandosela solo con tanto spavento ma senza nessun danno fisico. Le fiamme si sono quindi propagate dalla Punto a una Panda in sosta. Il fuoco ha annerito pura la facciata di uno studio legale, ma danni maggiori sono stati scongiurati dal pronto intervento dei pompieri, mentre la polizia locale ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia, dirottando il traffico veicolare sulla parallela via Tirella. Il denso fumo nero che si è sprigionato alto in cielo, ammorbando l’aria di un acre odore di bruciato, ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti. Pare che il fuoco si sia originato dalla Punto a causa di un corto circuito.