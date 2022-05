Sicurezza alimentare: ispezioni e 109.000 euro di sanzioni

Rilevanti i riscontri dell’attività di controllo e contrasto alle attività illecite poste in essere nell’ambito della sicurezza alimentare e sanitaria, avviata dall’inizio del 2022 dai carabinieri del Nas di Ragusa sui distretti di competenza. In appena 4 mesi sono state accertate numerose carenze e violazioni, sia di carattere amministrativo che penale, nell’ambito delle 133 ispezioni che hanno consentito di rilevare 14 violazioni penali, 70 illeciti amministrativi, 10 soggetti segnalati all’autorità giudiziaria, 41 alle autorità sanitarie ed amministrative. Registrata inoltre la chiusura di 8 strutture (di cui 4 sanitarie e 3 ristorative) per un valore complessivo di un milione e 600.000 euro, ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 109.000 euro. Da una ispezione eseguita in un ristorante pizzeria del ragusano è emerso ad esempio che l’esercizio dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande avveniva in assenza della registrazione sanitaria. In un fondo agricolo del comune di Santa Croce Camerina si è proceduto al sequestro di un insediamento zootecnico, all’interno del quale erano allevati ovo caprini in assenza di codice aziendale e, pertanto, sprovvisti delle previste marche auricolari indispensabili per la corretta identificazione dell’animale ai fini della tracciabilità alimentare. E’ stata effettuata anche un’operazione che ha portato al sequestro, in varie aziende agricole, di 300 confezioni di fitosanitari proibiti dal Ministero della Salute, per un valore di circa 15.000 euro. Inoltre sui fitofarmaci in oggetto si è accertata l’applicazione di etichettature difforme alla normativa nazionale ed europea in materia di agrofarmaci.