E’ doloso l’incendio ai danni di una edicola votiva di 12 loculi al cimitero di Pozzallo

E’ doloso l’incendio appiccato giovedì scorso al cimitero comunale di Pozzallo, ai danni di una edicola votiva di 12 loculi in fase di costruzione: è quanto emerge dalle indagini dei carabinieri. Poco prima delle 13 gli ignoti piromani si erano introdotti nell’edicola funeraria, appiccando il fuoco. Considerati i lavori di carpenteria, le fiamme si erano subito propagate e la fuoriuscita di una densa colonna di fumo aveva subito fatto scattare l’allarme, consentendo un rapido spegnimento delle fiamme prima che provocassero danni ingenti. Il titolare del cantiere non avrebbe ricevuto minacce o richieste estorsive, ma al momento i lavori sono sospesi. Intanto proseguono le indagini per risalire agli autori del gesto.