Un incendio di probabile origine dolosa si è verificato in una tomba in costruzione nel cimitero comunale di Pozzallo nel primo pomeriggio di giovedì. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. Per fortuna gli operai del comune sono intervenuti prontamente per spegnere l’incendio e hanno poi riferito fatti e circostanze ai carabinieri. Si sarebbe già sulla pista giusta per individuare il possibile responsabile dell’incendio.