Evade 21enne tunisino trovato con droga e banconote false

E’ evaso prima di essere sottoposto agli arresti domiciliari un 21enne tunisino arrestato dai carabinieri perchè trovato in possesso di 14 grammi di hashish, suddivisi in 12 stecchette singole ed un’altra già inserita in una “canna”, nascosti in un pacchetto di sigarette. Il giovane, senza fissa occupazione e irregolare nel territorio italiano, viveva in una abitazione fatiscente di contrada Berdia a Vittoria e, secondo i militari, aveva organizzato un’attività di spaccio di hashish in piazza Cavour. Alla vista dei carabinieri il 21enne aveva tentato la fuga e, una volta raggiunto, ha aggredito i militari con calci e pugni, prima di essere immobilizzato. Nel tugurio dove viveva è stato trovato anche un bilancino di precisione e 2 banconote da 50 euro contraffatte. L’arrestato era dunque stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza del processo direttissimo, ma è evaso prima. Ora è ricercato.