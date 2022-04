E’ originaria di Ragusa la donna ferita dal figlio in Sardegna

Un 47enne ha ferito in maniera grave i genitori nel Sassarese: il padre, 68 anni, originario del Cagliaritano, e la madre, una 67enne nativa della provincia di Ragusa, sono stati trasportati in condizioni critiche all’ospedale di Sassari, mentre l’aggressore è stato fermato dai carabinieri. Potrebbe esserci un raptus all’origine dell’aggressione. Dopo avere vissuto per lungo tempo nel Milanese, i 2 coniugi si erano trasferiti nel Sassarese da un paio d’anni, dove erano stati raggiunti dal figlio da qualche mese. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il 47enne si sarebbe svegliato e, in stato confusionale, avrebbe aggredito i genitori. Il padre è stato colpito con una fiocina sparata con un fucile da pesca subacquea, la madre è stata ferita alla testa con un forchettone da cucina.