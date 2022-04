Bimbo deceduto per maltrattamenti causa di broncopolmonite

E’ deceduto a causa dei reiterati maltrattamenti subiti nel tempo che avrebbero provocato anche una broncopolmonite il piccolo Evan, il bimbo rosolinese di appena 21 mesi, la cui tristissima storia commosse l’Italia intera: lo rivela l’esito dell’autopsia e delle successive perizie. La broncopolmonite sarebbe quindi stata la causa ultima dei maltrattamenti che portarono purtroppo al decesso del piccolo il 17 agosto 2019, dopo il ricovero in ospedale, stando alla perizia. E’ quanto emerso nell’ultima udienza del processo che vede imputati la madre e il compagno. I 3 consulenti hanno esposto le loro tesi in aula, sulla base delle risultanze dell’autopsia sul corpicino della vittima, evidenziando che le vie respiratorie del bambino erano ostruite da residui di cibo e da sali biliari. Sulle cause di questa particolare patologia i consulenti hanno ipotizzato un collegamento con il traumatismo infantile, alla base di un soffocamento meccanico riconducibile alla tesi della pubblica accusa, che ipotizza precise responsabilità a carico dei 2 imputati. Il piccolo, prima del ricovero in ospedale a Modica, dove poi morì, viveva a Rosolini assieme alla madre e al compagno di quest’ultima, dove, secondo l’accusa, sarebbe stato sottoposto e reiterati maltrattamenti. Le successive indagini, come accennato, avevano consentito di accertare responsabilità a carico della madre di Evan e del compagno per il tragico evento. Quest’ultimo sarà dunque sentito nel corso della prossima udienza del processo.