Una 58enne muore in auto dopo operazione per dimagrire

Aveva deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico in una clinica privata del Catanese per dimagrire, ma è morta in macchina durante il viaggio di ritorno in autostrada, sotto gli occhi della figlia e del genero, che erano andati a prenderla e hanno tentato invano di rianimarla, così come vano è stato l’arrivo dell’ambulanza: vittima una donna 58enne di Scicli. Dopo la denuncia dei familiari, la procura iblea ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravissime, iscrivendo nel registro degli indaganti il chirurgo plastico che ha effettuato l’intervento. Saranno dunque le indagini ad accertare eventuali responsabilità.