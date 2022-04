Oltre mille bombole gpl in locali non idonei: 2 denunce a Vittoria

Individuati e sequestrati dalla guardia di finanza di Ragusa 2 depositi contenenti oltre 1.000 bombole e quasi 10.000 chili di gpl custodito senza le previste autorizzazioni nel Vittoriese. Si trattava quindi di luoghi non idonei a garantire la sicurezza in caso di emergenza, nonostante fossero ubicati in pieno centro abitato. I finanzieri hanno appurato che nei locali erano conservati quantitativi di materiale esplodente di parecchio eccedente la soglia massima di sicurezza consentita. I 2 titolari responsabili sono stati denunciati alla procura iblea.