Un 56enne muore al Maggiore dopo intervento chirurgico. Scatta la denuncia

E’ morto dopo un delicato intervento chirurgico all’ospedale Maggiore di Modica il 56enne modicano Mario Sammito, i cui familiari hanno di conseguenza presentato denuncia. Il fatto è accaduto qualche giorno fa ma è venuto alla luce solo in queste ore, quando il corpo è stato restituito alla famiglia dopo l’esame autoptico disposto dal magistrato. Le indagini mirano ad accertare le esatte cause del decesso, verificatosi come accennato a seguito dell’operazione alla quale l’uomo era stato sottoposto dopo un ricovero d’urgenza dovuto ad un improvviso malore. Mario Sammito lascia la moglie e 3 giovani figli. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15.30 nella chiesa di San Pietro a Modica.