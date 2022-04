Esplosione in un ex deposito di fuochi ferisce 2 minori all’occhio e al braccio. Tragedia sfiorata

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, sfiorando la tragedia, l’esplosione che si è verificata nel primo pomeriggio di martedì in contrada Cugno a Ispica, dove sono rimasti feriti 2 ragazzini 15enni, uno all’occhio e l’altro al braccio, trasportati d’urgenza in elisoccorso al reparto grandi ustionati di Catania. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato poco prima delle 15. Sul luogo dell’esplosione sono subito arrivate una squadra da Modica e un’altra dal comando provinciale di Ragusa con autobotte al seguito. Dalle prime sommarie informazioni acquisite, sembrerebbe che i 2 ragazzini, rovistando all’interno dell’area dismessa e recintata in precedenza adibita a deposito di fuochi d’artificio, abbiano rinvenuto polvere pirica e forse qualche fuoco residuo inesploso. La deflagrazione innescata ha divelto le pareti di quella che fu la fabbrica dei fuochi pirotecnici, innescando anche un incendio. I 2 minorenni, benché feriti gravemente, come accennato uno al braccio e l’altro all’occhio, sono riusciti a raggiungere la strada di accesso e chiedere aiuto. Mentre i 2 ragazzini venivano subito trasportati a Catania a bordo di altrettanti elicotteri, i vigili del fuoco hanno spento l’incendio, effettuando tutti i controlli del caso, con particolare riferimento alle case matte comunque vuote, mettendo in sicurezza l’area. Indagini in corso sull’effettiva dinamica dell’accaduto sono condotte dai carabinieri, che devono eventualmente accertare eventuali responsabilità di terzi.