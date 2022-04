Scontro auto moto nella prima serata di sabato sulla Ragusa Mare, con il coinvolgimento di un terzo veicolo. Le condizioni del centauro sono subito apparse abbastanza gravi a causa del violento impatto che lo ha sbalzato a diversi metri dal punto dello scontro con la macchina. L’uomo è stato dunque trasportato in elisoccorso a Catania, mentre la strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi dell’incidente stradale, le cui cause sono da accertare.