Ci sono 35 migranti positivi al covid tra i 247 sbarcati a Pozzallo

Sono 35 i migranti risultati positivi al covid tra i 247 sbarcati a Pozzallo, tra cui un neonato di 5 mesi, dalla Ocean Viking, la nave umanitaria di Sos Mediterranee, approdata venerdì mattina al porto della cittadina marinara iblea. Il dato è emerso dai controlli sui passeggeri, tra cui 54 minori, effettuato dall’Asp di Ragusa. Dopo il triage sanitario, i migranti sono stati trasferiti nelle strutture dell’hotspot di Pozzallo, mentre i minori non accompagnati sono stati destinati alla struttura di contrada Cifali, tra Ragusa e Comiso. Per i positivi al covid è previsto invece un periodo di isolamento in banchina a Pozzallo sulla nave quarantena Azzurra. E nella notte tra venerdì e sabato sono stati intanto salvati da una motovedetta della capitaneria di porto di Pozzallo altri 94 migranti, tutti asiatici, che viaggiavano su una imbarcazione precaria a 20 miglia dall’Isola delle Correnti. Tra loro viaggiavano anche una quarantina di bambini, tutti trasferiti all’hotspot di Pozzallo.